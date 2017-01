A Polícia Civil e a Câmara de Formiga estão firmando um convênio para a emissão de Carteiras de Identidade no município.

O trabalho está sendo viabilizado pela Mesa Diretora, a pedido do vereador Cabo Cunha, autor da lei nº3904/2006 na qual “Cria o Órgão de Defesa dos Direitos Humanos no Âmbito da Câmara Municipal de Formiga” que prevê em um de seus artigos a criação do Serviço de Confecção de Carteiras de Identidade no Legislativo formiguense.

A presidente da Câmara, Wilse Marques, o vice-presidenteSandromar Vieira (Sandrinhoda Looping), o segundo-secretário Marcelo Fernandes, juntamente com o vereador Cabo Cunha estiveram, na manhã desta terça-feira (10), no gabinete do delegado regional da Polícia Civil em Formiga, Irineu José Coelho Filho manifestando o interesse e a necessidade do desenvolvimento desse serviço na Câmara, para o benefício do cidadão formiguense.

O convênio demonstra a cooperação entre a Câmara Municipal e a Polícia Civil, com o objetivo de otimizar a prestação de serviços de identificação civil em Formiga, por meio do sistema informatizado.

Cabo Cunha ressaltou a satisfação com a mesa diretora do Legislativo que não está medindo esforços para a implantação do serviço. “Muitas reclamações sobre a morosidade e o deslocamento até a Polícia Civil para a emissão das carteiras chegam até o Poder Legislativo. O Legislativo iniciará os trabalhos para viabilizar a implantação do Setor de Identificação na Câmara e esse convênio é o ponto inicial. Vamos proporcionar ao cidadão formiguenseesse setor e dar mais comodidade para aqueles que precisam desse documento”.

O delegado regionaldestacou que a parceria será muito benéfica para a comunidade. “A Câmara tem uma boa estrutura, uma excelente localização central e o convênio vai garantir a prestação de um serviço de qualidade e rapidez para o cidadão. O resultado de parcerias assim é a realização das pessoas recebendo serviços de qualidade”,disse.

A presidente da Câmara se informou de todos os atos necessários para a celebração do convênio e destacou durante o encontro que tudo que for bom para o formiguense, o Legislativo apoiará. “A Câmara será um importante braço na emissão do documento, sobretudo pela sua localização central. Essa ação só enfatiza, ainda mais, que a Casa está cada vez mais humanizada”, destacou.