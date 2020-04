O Legislativo formiguense já está legalmente amparado para firmar convênio com a Polícia Civil e criar um Posto de Identificação, onde, entre outras coisas, a população poderá tirar Carteira de Identidade, sendo a primeira via gratuita, e antecedentes.

Na reunião desta semana, a Câmara aprovou projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial de R$ 62 mil para estabelecer as bases de cooperação.

O delegado regional da Polícia Civil em Formiga, Thiago Veiga Ludwig, participou da reunião para falar sobre o convênio e da importância dele para a população. “Esse tipo de parceria ocorre em vários municípios e o resultado tem sido bem satisfatório. Como temos um déficit de servidores, é praxe fazermos esse convênio para que possamos manter nossos investigadores atuando na atividade fim deles, que é investigar, já que o Legislativo cederá servidores efetivos para atuarem no posto. Com a parceria, ainda teremos uma estrutura melhor, mais adequada e em um local de fácil acesso para o cidadão, uma vez que a delegacia é distante do Centro”.

O projeto foi aprovado com sete votos favoráveis e dois contrários, dos vereadores Sandrinho da Looping e Sidney Ferreira.