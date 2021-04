A Câmara Municipal de Formiga estreitará seus laços com a comunidade escolar da cidade.

A Casa criou, por meio de projeto de lei aprovado durante a reunião de segunda-feira (26), o “Projeto Legislativo nas Escolas”.

A proposta é de autoria da Mesa Diretora do Legislativo, à época da apresentação ainda com o saudoso Tião do Preto como segundo secretário, e já com Flávio Martins como presidente, Marcelo Fernandes como vice e Joice Alvarenga como primeira secretária.

Além da interação entre Câmara e comunidade, o “Legislativo nas Escolas” pretende proporcionar aos estudantes a compreensão do papel da importância do Poder Público Municipal, contribuir para a formação da cidadania do estudante e para o entendimento dos aspectos públicos da sociedade brasileira e incentivar a participação dos jovens na vida pública municipal.