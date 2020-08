Cinco projetos de lei constavam na pauta da reunião da Câmara Municipal de Formiga nessa segunda-feira (17), sendo todos eles aprovados. Confira abaixo os projetos:

Projeto de Lei nº 458/2020 – Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município de Formiga e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 467/20120 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 215 mil, utilizando-se para tanto, recursos provenientes de excesso de arrecadação, visando a aquisição de um veículo para o transporte de pacientes que realizam tratamento fora de domicílio (TFD).

Projeto de Lei nº 468/20120 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 60 mil, utilizando-se para tanto, recursos provenientes de excesso de arrecadação, visando a aquisição de materiais de consumo que serão utilizados no tratamento de pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.