Em mais uma ação seguindo o protocolo de prevenção ao novo coronavírus (covid-19), a Câmara Municipal de Formiga autorizou seus servidores a trabalharem em casa.

A princípio, as reuniões plenárias continuarão ocorrendo às 19h das segundas-feiras, mas sem a presença de público e contando somente com auxílio de servidores que sejam imprescindíveis para a realização da mesma. Visando conservar a transparência de seus atos, a Câmara faz questão de manter a transmissão via internet.

No início da semana, o presidente da Casa, Mauro César, baixou portaria restringindo o acesso do público ao prédio do Legislativo. Hoje, Mauro baixou outra portaria. Nela, é instituído o teletrabalho (home office) para os servidores da Câmara.

Para a não paralisação total na Câmara, também foi determinado o trabalho presencial em plantão de servidores que serão convocados em número mínimo necessário, para não haver aglomeração de pessoas, garantindo assim o bom andamento dos serviços. O horário de trabalho interno no Legislativo também foi alterado, iniciando às 12h e sendo encerrado às 18h.