Alunos do curso de Direito do Unifor-MG podem se inscrever, até sexta-feira (25), para a seleção de estagiário para a Câmara Municipal de Formiga.

O candidato tem que cursar a partir do 4º período e ter renda bruta familiar de até cinco salários mínimos.

A jornada é de 30 horas semanais e o aprovado receberá bolsa de estudos integral. As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Estágios, no Prédio 2, 2º Andar, sala 221.

Mais informações aqui.