Na reunião semanal do Legislativo, realizada na tarde de segunda-feira (6), vereadores de Formiga outorgaram o título “Mulher Cidadã” e celebraram o Dia do Rotariano Formiguense.

A sessão seguiu todos os protocolos de segurança sanitária, inclusive com restrição de acesso ao plenário da Câmara, para prevenir o contágio de Covid-19.

O primeiro homenageado do dia foi José Ferreira Soares (Zé do Caldas), que há décadas realiza diversos trabalhos sociais com o Rotary Clube de Formiga. Em seguida, foi outorgado o título de “Mulher Cidadã” (veja a lista de homenageadas abaixo). As homenageadas pelas vereadoras Joice Alvarenga e Wilse Marques e pelo vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca) não puderam estar presentes e serão homenageadas em outra oportunidade.

LDO