Vereadores e o prefeito se reuniram nesta sexta-feira (23), na sala da presidência da Câmara Municipal. Em pauta, projetos de lei que estão tramitando no Legislativo. O prefeito Eugênio Vilela/PP, acompanhado do chefe de Gabinete, Thiago Pinheiro, solicitou aos vereadores que algumas propostas sejam examinadas com maior velocidade, para que sejam votadas logo.

Alguns dos projetos citados pelo prefeito foram o 133/18, que autoriza crédito especial de R$ 4.833.035,89 para a Secretaria de Obras, o 115, que autoriza realizar financiamento junto ao Banco do Brasil para a aquisição de máquinas, e o 136/18, que dispõe sobre a alienação de imóveis do Município.

Eugênio argumentou que a situação financeira da Prefeitura não é boa, devido ao atraso de repasses por parte do Estado, e que os projetos ajudarão a realizar trabalhos pela cidade.

Participaram da reunião os vereadores Evandro Donizetti (Piruca/PSL), Sandrinho da Looping/PDT, Marcelo Fernandes/PCdoB, Flávio Couto/PSC, Flávio Martins/PSC, Mauro César/SD e Wilse Marques/PP. Joice Alvarenga/PT e Sidney Ferreira/PDT não puderam comparecer, mas enviaram suas assessoras parlamentares.

Todos os presentes ressaltaram ao prefeito que sempre farão aquilo que for de melhor para os cidadãos formiguenses e que estudarão os projetos citados por Eugênio.

Também esteve presente na reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira. Ele falou sobre os projetos que envolvem a Residência Inclusiva e o Abrigo da Criança e do Adolescente, explicando o objetivo das propostas e a importância delas para os trabalhos da pasta.

Por fim, os vereadores apresentaram a Eugênio algumas demandas, sendo a maioria ligada à Gestão Ambiental e a buracos nas ruas.