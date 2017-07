Paulo Coelho

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Formiga, em reunião ordinária nessa segunda-feira (17), rejeitou as contas municipais referentes ao exercício de 2014, da administração Moacir Ribeiro.

Depois de tramitar na Câmara, o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que concluía favoravelmente à aprovação das Contas; e após ser analisado pela auditora do Legislativo e em seguida, conjuntamente, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e pela Comissão de Constituição Justiça e Redação, de acordo com o previsto no Regimento Interno da Câmara, resultou na emissão do respectivo projeto de Decreto Legislativo, que ao final, seria submetido à aprovação, ou não, do plenário.

Na Comissão de Serviços Públicos Municipais, ao analisar detidamente toda a documentação disponível, a vereadora Joice Alvarenga Borges Carvalho optou por apresentar aos demais edis, em separado, (confira abaixo) um extenso e bem fundamentado parecer, concluindo pela rejeição das contas, e demonstrando, passo a passo, as razões pelas quais divergia da recomendação do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Parecer da vereadora Joice Alvarenga