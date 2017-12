Por Paulo Coelho

Mais uma vez as contas do ex-prefeito Moacir Ribeiro, relativas ao exercício de 2014, foram analisadas pela Câmara Municipal que já as havia rejeitado anteriormente e, atendendo instruções do Ministério Público de Contas, as trouxeram novamente à pauta, oferecendo a Moacir Ribeiro a oportunidade de apresentar sua defesa, exercendo assim, o direito do contraditório.

O ex-prefeito, apesar de notificado, segundo informou a presidente da Câmara, a vereadora Wilse Marques, antes do encaminhamento do Decreto do Legislativo para discussão e votação, não ofereceu defesa escrita, não compareceu ao ato e nem designou procurador para defendê-lo.

O vereador Rogerinho do Fórum diante o inusitado fato (falta de defesa) chegou a sugerir que se nomeasse um advogado ad-hoc (para esta finalidade), sugestão não acatada pela Mesa. A seguir o relatório apresentado pelas comissões foi acatado por unanimidade e as contas, mais uma vez, foram rejeitadas pelos vereadores que acompanharam pareceres da equipe técnica do próprio Tribunal de Contas e da Câmara.