Da redação

Uma das tentativas da Prefeitura de Formiga para combater o alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti foi rejeitada pelo Legislativo, nessa segunda-feira (23).

Após decretar estado de emergência para infestação, devido ao resultado do Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) de 6,4%, o prefeito Eugênio Vilela enviou para a Câmara o projeto de lei 001/2017 que autoriza a Prefeitura a contratar temporariamente pessoal para o controle de endemias. A proposta apresentava alteração no inciso I do artigo 2, da lei nº 5119, de 3 de novembro de 2016. A alteração seria feita para incluir na Lei a hipótese de contratação temporária, nos casos quedecorram de situação emergencial regulamentada por decreto.

Em duas reuniões extraordinárias, realizadas nessa segunda-feira, os vereadores rejeitaram o projeto, devido ao parecer da advogada da Câmara, Miriam Tagliaferri, ser contrário. Em um trecho do parecer, a assessoria jurídica afirma que (…)“Cabe observar que haverá flagrante de desvio inconstitucional dessa exceção se a contratação temporária tiver como finalidade o atendimento de necessidade permanente da administração pública” (…).

Na conclusão da análise da assessoria jurídica da Casa, “o projeto de lei não pode ser aprovado, na medida que abrirá precedentes incontroláveis, que podem comprometer não só a própria administração pública municipal, mas, em especial, esta Casa Legislativa, eis que a meu sentir, é inconstitucional, podendo inclusive, gerar eventual crime de improbidade administrativa, cujas consequências são de extrema gravidade. Assim, opino que o projeto de lei seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, para melhor análise em prazo fixado por Vossas Excelências”, explicou a advogada.

A secretária adjunta de Saúde, Meire Moreira, esteve presente na segunda reunião, realizada após às 17h. Segundo ela, a proposta era que a pasta contratasse 30 pessoas por meio de processo seletivo para trabalhar no combate à dengue.

Em entrevista ao telejornal MGTV, da Rede Integração, o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira, afirmou, na noite de segunda-feira, que o setor de endemias está com um déficit de 30 funcionários. “Em novembro de 2016, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) fez um comunicado ao município para que fosse feitas ações preventivas imediatas, inclusive para contratação de agentes, o que não aconteceu”, explicou.

Segundo o secretário, em 2016 a Prefeitura não realizou o LIRAa e nenhum planejamento e ações de combate a Dengue. “Neste ano, já foram notificados 17 casos de dengue, em 2015 foram 5 mil casos. No ano passado, não foi feito nenhum levantamento”.

Resultado do LIRAa

O Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) foi realizado no munícipio pela Superintendência Regional de Saúde entre os dias 10 e 12 deste mês. O resultado de 6,4% é considerado pelo Ministério da Saúde de alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti.

Segundo as estatísticas, o resultado entre 0 e 0,9, o município enquadra-se em situação de baixo risco; de 1,0 a 3,9 é de médio risco e acima de 4,0 é considerado de alto risco.

Várias cidades da região apresentaram risco médio e estão em estado de alerta, apenas Formiga apresentou alto risco de infestação do Aedes aegypti.

O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e do vírus Zika.

Processo seletivo

No dia 16 deste mês, a Secretaria de Saúde abriu processo seletivo para o preenchimento do cargo de agente de controle de endemias. O processo foi cancelado no mesmo dia e reaberto 72 horas depois, (quarta-feira, 18).

Segundo a Prefeitura,“o motivo do cancelamento foi que, após estudar melhor o edital, a pasta considerou que seria benéfico modificar a forma de avaliação dos candidatos”.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde, Meire Moreira, nessa segunda-feira, mais de 300 pessoas se inscreveram para o processo seletivo. As inscrições teriam continuidade nesta terça-feira (24).

As provas seriam realizadas nos dias 27 deste mês (múltipla escolha) e 1º e 2 de fevereiro (teórica e prática). A contratação dos agentes seria temporária com o salário de R$1.148,99.