As reuniões da Câmara Municipal de Formiga voltarão a ser presenciais na próxima segunda-feira (8), às 15h.

Conforme estabelecido por portaria publicada nessa quarta-feira (3), os vereadores estarão espalhados pelo plenário da Câmara, mantendo distância e respeitando todas as normas de segurança sanitária para prevenção a Covid-19.

Os vereadores Piruca e Wilse Marques, por fazerem parte do grupo considerado de risco pela Organização Mundial de Saúde (OMS), podem escolher se participarão da reunião presencialmente ou de forma virtual.

As sessões continuarão a ocorrer sem público, a fim de evitar aglomerações no plenário e preservar a saúde dos vereadores e dos servidores da Casa, mas podem ser acompanhadas em tempo real, já que serão transmitidas pelo canal da Câmara de Formiga no Youtube e pela página da mesma no Facebook.