Na reunião ordinária da segunda-feira (3) os vereadores debateram a informação de que o Saae, por meio de estudo da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG), irá reajustar as tarifas de água e esgoto em Formiga.

Todos os parlamentares se mostraram contrários à medida, especialmente pelo momento econômico delicado de boa parte da população, devido às consequências da pandemia de Covid-19, e aprovaram o envio de ofício em nome de todos os vereadores ao Ministério Público de Minas Gerais.

No documento, foi relatada a intenção de reajuste por parte do Saae e solicitado ao promotor de Justiça, Guilherme de Sales Gonçalves uma análise da situação e a tomada de providências que entender ser cabíveis.

Segundo reportagem do “Portal Últimas Notícias”, a Arisb-MG determinou que as tarifas atuais devem ser reajustadas, no mínimo, em 14,68%.