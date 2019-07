A Prefeitura de Piumhi, por meio da empresa que venceu a licitação para instalação das câmeras de segurança no município (Valério & Valério Ltda) começou, na semana passada, a instalar os equipamentos em pontos estratégicos.

Das 27 câmeras, 13 já foram instaladas na praça Doutor Avelino de Queiroz, praça Tuiuti, praça Francisco Campos, praça Padre Alberico dos Santos, em um trecho da rua Tenente Freitas, Grijalva Soares Terra e Marechal Floriano Peixoto.

Ainda foram instaladas duas câmeras na rodovia MG-050, próximo ao Café Utan, nas imediações do trevo de acesso aos bairros São Francisco e Nova Piumhi, na rua Padre Abel, próximo a Caixa Econômica Federal, parte da rua Dom Pedro II, parte da Severo Veloso e rua Padre Abel, próximo ao Ponto X.

De acordo com Carlos Valério, proprietário da empresa que venceu a licitação, as câmeras serão instaladas em 23 pontos fixos escolhidos pela Polícia Militar , com mais de uma câmera em alguns locais. A previsão é que até agosto todos os equipamentos estejam instalados.

O serviço está sendo coordenado pela Prefeitura, em uma parceria com a Polícia Militar e a Vital Net, uma vez que a central de vídeo e monitoramento será feita por meio de fibra óptica, a qual foi concedida pela empresa de internet, pois a mesma terá acesso às redes de comunicação do município. A central de monitoramento será instalada em um espaço no pelotão da PM.