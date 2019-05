Um caminhão brasileiro saiu da pista e parou a centímetros de um precipício na Cordilheira dos Andes na rodovia 60, pela qual se faz a travessia entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile.

De acordo com o portal G1, o representante da empresa transportadora brasileira no Chile informou que o motorista teve problemas com o gelo na pista no trecho conhecido como “Los Caracoles”, uma sequência de curvas extremamente sinuosa na descida do lado chileno.

O incidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (20). Segundo a transportadora, o motorista não se feriu e o caminhão, que tem placa de Caxias do Sul (RS), não teve danos. O veículo foi retirado pela polícia do local e já se encontra na cidade de Los Andes.