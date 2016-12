Um acidente foi registrado na BR-354 nesta quinta-feira (15) entre Campo Belo e Candeias. Um caminhão Mercedes Benz, carregado com cimento, caiu em um barranco às margens da rodovia.

Segundo informações do motorista, no momento do acidente havia outro caminhão realizando uma manobra na pista, em frente ao Hotel Fazenda Álamo e para não colidir com o veículo, desviou para às margens da rodovia e caiu no barranco.

A frente do caminhão ficou destruída e, felizmente, o motorista nada sofreu.