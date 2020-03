Uma carreta com placas de Maringá, no Paraná, carregada com cerveja, tombou na curva do km 255, da MG-050, em Piumhi no fim da manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de 33 anos, seguia de Araraquara para Belo Horizonte e perdeu o controle de direção em uma curva e tombou parando às margens da rodovia.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Piumhi e foi constatado que ele teve ferimentos leves.

Não foi preciso interditar a pista.