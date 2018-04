Um caminhão carregado com farinha pegou fogo na madrugada desta terça-feira (3) na BR-494, próximo a Itapecerica.

De acordo com a Polícia Rodoviária Militar (PRM), parte da pista ficou interditada até as 7h30, quando o veículo foi retirado. Não houve feridos.

Ainda segundo a PRM, o motorista, de 30 anos, disse que saiu do veículo após perceber a fumaça, que se espalhou rapidamente pela cabine do caminhão. Em seguida, o fogo atingiu a carroceria do veículo.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e informou que o incêndio não foi criminoso.