Um caminhão carregado com móveis tombou e deixou o trânsito lento na manhã desta sexta-feira (14) na BR-262, no município de Córrego Danta.

De acordo com informações do portal Tapiraímg TV, o caminhão, com placas de Janaúba/MG, seguia sentido Campos Altos/Luz, quando na altura do km 553, o motorista perdeu o controle direcional do veículo, que colidiu contra um barranco e tombou.

O motorista não se feriu. Equipes de resgate da concessionária Triunfo Concebra estiveram no local e controlaram o trânsito.

Fonte: Tapiraí TV