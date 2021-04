Um caminhão carregado com porcos tombou na manhã dessa terça-feira (13) na BR-262, entre Córrego Danta e Campos Altos. O acidente aconteceu por volta das 09h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Campos Altos/Luz, quando tombou na altura do KM 575.

O motorista teve ferimentos na mão e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Campos Altos, pela equipe da Triunfo Concebra.

Vários animais morreram no local. O trânsito ficou lento e seguiu em meia pista até o início da noite.