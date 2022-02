Um caminhão carregado com roupas e produtos eletrônicos pegou fogo, na madrugada dessa quarta-feira (9), na MG-459, estrada que liga Poços de Caldas a Caldas, no Sul de Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo foi “completamente tomado pelas chamas”. O condutor conseguiu escapar do caminhão logo quando o incêndio começou, e os militares foram acionados.

Um dos pneus da carreta explodiu e foi ejetado durante as operações. Ninguém ficou ferido, e cerca de 2, 5mil litros d’água foram necessários para conter o fogo.

O motorista do caminhão não soube informar a causa do incêndio, mas relatou que as chamas se iniciaram entre a cabine e o compartimento de carga.