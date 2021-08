Um caminhão carregado de sucata tombou na Rua Formiga, no Bairro Porto Velho, na tarde desta quinta-feira (12) em Divinópolis.

O motorista de 26 anos foi retirado do veículo por terceiros, segundo o Corpo de Bombeiros, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A carga de sucata ficou espalhada em uma calçada e o trânsito ficou lento no trecho, de acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes (Settrans). O acidente foi registrado logo depois da linha férrea.

A Polícia Militar disse que o motorista perdeu o controle da direção em uma curva após a caçamba do veículo ceder.

Depois de ser retirado do veículo por terceiros, uma equipe do Samu encaminhou o motorista para a UPA; ele não apresentava ferimentos graves. O nome dele não foi informado, portanto não foi possível obter informações do estado de saúde.

Controle de tráfego

Para controlar o tráfego de veículos na região, os agentes da Settrans atuaram na orientação de motoristas e pedestres. O trecho foi sinalizado e liberado em seguida. O veículo também já foi removido, segundo a Settrans.

