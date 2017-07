Um homem, de 35 anos, motorista de um caminhão, carregado com carvão vegetal ficou levemente ferido nessa quarta-feira (5) após o veículo tombar no trevo de acesso a Divinópolis, no quilômetro 122 da MG-050. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a carga seria entregue em uma siderúrgica.

“Segundo o próprio condutor, ele transitava sentido Itaúna/Divinópolis e ao fazer o trevo aqui, para pegar sentido a uma siderúrgica onde iria descarregar, seu caminhão veio a tombar do lado direito, ficando sobre parte da pista. O condutor queixava de dores no pescoço”, contou Cabo Bruno da Polícia Rodoviária.

Foi necessário acionar uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima foi levada com escoriações e ferimentos pelo corpo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão com placas de São Romão, no norte de Minas, estava carregado com 60 metros cúbicos de carvão – aproximadamente 30 toneladas. Os proprietários da carga foram acionados para a remoção. Um guincho removeu o caminhão.