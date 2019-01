Um caminhão acoplado a um guindaste, que estava sendo usado em uma obra às margens da Via Expressa, em Betim, na Grande BH, tombou e interditou completamente a avenida no início da tarde deste domingo (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte da estrutura metálica do guindaste ficou suspensa e há o risco de queda sobre a Via Expressa. O trânsito foi interditado nos dois sentidos para eliminar riscos próximo ao hospital Mater-Dei, no bairro Duque de Caxias. O tráfego no trecho já estava impedido nas duas faixas centrais devido por causa da construção de uma passarela.

Os motoristas que precisam passar pelo local vão contar apenas com as pistas marginais. Conforme a corporação, ninguém se feriu e nenhum carro foi atingido. Não há previsão para a retirada do guindaste da via.

