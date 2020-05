Um caminhão com identificação adulterada foi apreendido na tarde dessa quarta-feira (20), durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Bom Despacho.

De acordo com informações da PRF, ao abordar o veículo, os policiais constataram que os elementos de identificação estavam com indícios de adulteração.

Ainda conforme a PRF, o condutor não apresentou nota fiscal do produto, e, após contato com equipe da Polícia Civil especializada em roubo de carga, foi constatado que as 31 toneladas de feijão a granel, tratava de carga supostamente ilícita.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho, juntamente com o veículo e a carga.