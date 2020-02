O motorista de um caminhão carregado com mangas faleceu na tarde dessa sexta-feira (14) em um acidente na MG-341, entre São Roque de Minas e Piumhi. O acidente aconteceu por volta das 17h20.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão tombou em uma curva, próximo à ponte do Rio São Francisco. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A carga ficou espalhada pela via e o trânsito ficou lento.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) compareceu ao local e registrou a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.

