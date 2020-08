Na madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 03h30 um caminhão/carreta, com placas de Formiga, carregado de cimento capotou na Avenida Deputado Plínio Ribeiro, em Montes Claros (MG).

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado de vez que, após sair da pista, o veículo atingiu uma árvore fazendo com que o condutor ficasse preso às ferragens.

Segundo informações do Cobom, durante o deslocamento foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para auxiliar no possível deslocamento da vítima.

Porém, no momento em que o resgate chegou ao local, o condutor já encontrava-se em óbito por ter sofrido esmagamento de crânio.