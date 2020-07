Um caminhão com sinais de adulteração foi apreendido durante fiscalização nessa terça-feira (07) na MG-170, em Pimenta.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, durante fiscalização de trânsito na altura do KM 105, policiais abordaram o caminhão Mercedes Benz, com placas de Córrego Fundo, e constataram que o veículo estava com a característica alterada, pois o número da placa pertence na verdade a um caminhão Mercedes Benz modelo LP 321.

Os policiais verificaram ainda que o motor e o chassi estavam com as numerações alteradas, sendo todos divergentes para o que está cadastrado.

Durante o registro da ocorrência, o proprietário do caminhão de 42 anos, foi localizado pelos policiais e conduzido até a delegacia. Já o condutor de 27 anos, foi levado até delegacia como testemunha para prestar esclarecimentos.