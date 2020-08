O Samu foi acionado na madrugada deste domingo (16), para atendimento de um tombamento de caminhão, na MG-164, em Itapecerica.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de três vítimas.

Um homem, de 61 anos, estava consciente, com pequeno ferimento no rosto e pé esquerdo e queixava de dor no ombro esquerdo.

Um adolescente, de 16 anos, estava consciente e com pequeno ferimento no rosto.