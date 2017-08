Um grave acidente na BR-381, na altura do KM 687, envolvendo uma carreta, um caminhão tanque e um caminhão baú, deixou duas mulheres mortas e um homem seriamente ferido no final da manhã desta segunda-feira (14), em Lavras, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando a carreta adentrou a pista, o caminhão baú freou na tentativa de evitar a colisão e o caminhão tanque, carregado com soda cáustica, que estava atrás, não conseguiu diminuir a velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu as duas mulheres que aguardavam carona no acostamento.