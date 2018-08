A Secretaria Municipal de Saúde em parceria o Governo do Estado viabilizou a vinda de um caminhão de mamografia para Formiga. O veículo chegou nessa segunda-feira (13) e está estacionado na praça da Matriz São Vicente Férrer.

De acordo com a secretária de Saúde, Denise Mota, os exames, já agendados nos últimos dois meses no Centro de Diagnóstico por Imagem Doutor Vicente de Paula Vaz, começaram a ser feitos e são direcionados a mulheres entre 50 e 69 anos. “A mamografia estuda os tecidos mamários e pode até detectar o câncer de mama ainda no estágio inicial da doença. É de fundamental importância a realização desse exame como prevenção ao câncer.”

A supervisora do Centro de Diagnóstico por Imagem, Elessandra Costa Silva, contou que foram cadastradas 1.600 mulheres para o atendimento e ainda há mais cerca mil vagas a serem preenchidas. As mulheres que ainda não agendaram devem procurar o Centro de Diagnóstico por Imagem, de 7h às 11h, para marcarem o atendimento, devendo apresentar cartão do SUS e documentos pessoais.