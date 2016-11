Da Redação

Um acidente envolvendo um caminhão e uma Kombi de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação foi registrado na manhã dessa quarta-feira (30), na zona rural de Formiga.

Segundo informações de testemunhas, os veículos colidiram em uma curva fechada da estrada da comunidade rural de São Pedro, provocando ferimentos nas pernas e no rosto do motorista da Kombi.

O único aluno da escola localizada da comunidade de Albertos, que era transportado no momento do acidente e o motorista do caminhão nada sofreram.

Homens da Polícia Militar e da Polícia Civil compareceram ao local para registrar o fato, mas não divulgaram as causas da colisão. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da Kombi.