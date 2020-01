Redação Últimas Notícias

Um caminhão Mercedes Benz invadiu uma residência na rua Cataguases, no bairro Souza e Silva, em Formiga, na tarde desta quinta-feira (9).

Ao Últimas Notícias, os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o condutor manobrava o caminhão no interior de uma oficina mecânica, quando ao retirar o veículo percebeu que o caminhão havia perdido os freios.

O veículo desceu desgovernado pela rua Padre Salvador Godoi e, para evitar um desastre maior, o condutor tentou entrar na esquina da rua Cataguases, momento em que perdeu o controle e o veículo invadiu a residência.

Ainda de acordo com a PM, o motorista abandonou o veículo e aguardou a chegada dos militares em outro local, pois os moradores do bairro ficaram alterados, e ele ficou com receio de ser agredido.

Com a chegada dos policiais, o motorista foi retirado do local, sendo conduzido para a delegacia, pois a categoria da CNH dele (B) não permitia conduzir o referido veículo.

Ninguém ficou ferido.