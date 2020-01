Um caminhão que seguia de Morada Nova de Minas para Perdizes quebrou a carroceria e parte da carga de peixes ficou espalhada às margens da BR-262. A ocorrência foi registrada no domingo (5), na altura do km 620.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de peixes in natura, tilápias, forçou a lateral do caminhão, que quebrou.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão providenciou a remoção dos peixes e dos resíduos da pista. Foi feito o transbordo e o restante da carga seguiu para Perdizes.

