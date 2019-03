Um caminhão com placa de Pará de Minas se envolveu em um acidente na tarde dessa terça-feira (12), na BR-354, em Arcos.

De acordo com a ocorrência, divulgada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de 29 anos seguia sentido Formiga/Arcos, sob chuva, quando na altura do km 479, local conhecido como “Córrego das Almas”, se deparou com uma fila de carros.

Ele tentou frear o veículo, mas devido à pista escorregadia, o caminhão derrapou. O condutor perdeu o controle direcional do veículo, que rodou na pista e se chocou contra um barranco.