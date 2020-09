Nessa terça-feira (22), um acidente com um caminhão VW / 24.250, com placas de Pains, foi registrado na MG -170.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de 57 anos seguia sentido Pimenta/Pains, quando na altura do km 97, ainda no município de Pimenta, ele foi fechado por um veículo não identificado.



Para não colidir contra o veículo, o motorista do caminhão desviou para a direita, porém, chocou-se contra o barranco.



O condutor do veículo que fechou o caminhão fugiu do local. Não houve vítimas.