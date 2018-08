O condutor de um caminhão boiadeiro, residente em São Pedro da União/MG, seguia pela rodovia MG 050 sentido Piumhi para Formiga, na sexta-feira (3), quando na altura do km 224, ao transitar por uma curva em declive, foi surpreendido por uma caminhonete Fiat/Strada de Formiga, que seguia no sentido contrário.

O motorista da caminhonete se deslocou para a contramão e atingiu a lateral esquerda do caminhão. Com o impacto o eixo do veículo de carga foi arrancado o que fez o caminhão tombar sobre a pista e a caminhonete ir parar fora da rodovia.

Os nove animais que estavam sendo transportados não se feriram, mas saíram do caminhão e ficaram soltos pela via e só foram recolhidos com auxilio de outro caminhão boiadeiro.