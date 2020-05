Um acidente com um caminhão baú VW / 9.150, com placa de Formiga, foi registrado na madrugada desta quarta-feira (6), na BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na altura do km 468, o condutor de 56 anos trafegava de Arcos para Iguatama, quando se deparou com um cavalo e, ao desviar para não atropelar o animal, o veículo tombou.

O motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma unidade do corpo de bombeiros e encaminhado para o hospital de Arcos.

Fonte: PRE