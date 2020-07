Um caminhão carregado com desodorante tombou e explodiu na manhã desta quinta-feira (2) na BR–381, em Nepomuceno, na região Sul de Minas Gerais. De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho da Fernão Dias, uma mulher morreu no momento do incêndio, e outra pessoa sofreu ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 6h40. Imagens de câmeras de segurança da rodovia mostram o veículo em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, e equipes de reforço do batalhão de Lavras, cidade próxima de Nepomuceno, foram acionados para apoiar a ocorrência.

O trânsito está completamente interditado em ambos os sentidos da rodovia no ponto onde o acidente aconteceu – próximo ao KM 707 da BR–381. Filas com cerca de três quilômetros de congestionamento se formaram também nos dois sentidos da rodovia.