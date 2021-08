Um acidente foi registrado na madrugada dessa quinta-feira (12), envolvendo um caminhão VW, com placas de Arcos.

O motorista do caminhão foi surpreendido quando a mangueira de ar do veículo estourou. Ele não conseguiu reduzir a velocidade, perdeu o controle da direção do veículo, que tombou no momento em que passava debaixo do viaduto da BR-354 com a MG-050, em Formiga.

O condutor, de 32 anos, não ficou ferido. O caminhão que estava carregado com calcário teve a carga lançada na rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

