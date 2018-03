Dois caminhoneiros se envolveram em um acidente na tarde desta sexta-feira (2), na BR-262, em Córrego Danta. Segundo as primeiras informações da concessionária responsável pela rodovia, a Trinfo Concebra, os veículos se chocaram de frente e, após a colisão, pegaram fogo.

Ainda de acordo com a Triunfo, a batida ocorreu no km 577. Até o momento foram registradas duas mortes. As vítimas ainda não foram identificadas.

O incêndio provocado com o acidente já foi controlado e o trânsito flui em ambos os sentidos da pista.