Um idoso de 62 anos morreu após bater o caminhão que conduzia na lateral de uma carreta bitrem, próximo a Luz, na BR-262, na noite dessa sexta-feira (30).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência por volta de 21h e informou que próximo do km 524, o caminhão com placas de São Sebastião do Oeste carregado com ovos, que seguia sentido Araxá, bateu na carreta bitrem, que acessava a BR-262 e estava carregada com madeira.

Com o impacto da batida o condutor do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo foi liberado em seguida. O motorista da bitrem não se feriu.

Transito interditado