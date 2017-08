Da Redação

Um caminhoneiro de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (1º) durante uma blitz na balança do D.E.E.R. de Arcos, no km 56 da rodovia MG-170. Ele apresentou documentação adulterada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) Grupamento Formiga, o caminhoneiro apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D”, mas, ao ser verificado no sistema, os policiais constataram que a CNH do motorista era categoria “B”, ou seja, ele tem permissão para conduzir apenas veículos que não excedam 3.500 Kg como, por exemplo, automóveis e caminhonetes. O documento também estava com a data de validade alterada.

Ainda segundo a PRE, a documentação do caminhão, um M.Benz L 1113, cor branca, placa de Pratápolis/MG estava atrasada devido a débitos de várias multas de evasão de balanças de pesagem.

O homem, que é natural de Passos, foi preso e o caminhão apreendido. O motorista foi conduzido para a delegacia de Arcos onde confessou perante testemunhas ter alterado o documento com o intuito de enganar a fiscalização.