Redação Últimas Notícias

O motorista de um veículo de passeio sofreu um acidente, na manhã desta quarta-feira (11), após ser surpreendido por um caminhão na contramão de direção, na rodovia BR-354.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de 31 anos seguia sentido Formiga/Campo Belo e ao entrar em uma curva no km 514 foi surpreendido pelo caminhão.

Para não colidir com o caminhão o motorista jogou o veículo para o acostamento momento em que perdeu controle direcional do carro que caiu em uma caneleta e capotou na pista. Para evitar outro acidente o motorista de uma carreta que seguia logo atrás, com a ajuda de uma corda, arrastou o carro com a carreta para o acostamento.

O motorista do carro sofreu ferimentos leves na mão e recusou atendimento médico. O motorista que causou o acidente fugiu do local e o caminhão não foi identificado.