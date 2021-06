A população formiguense deve ficar atenta as redes sociais e site da Prefeitura para saber como está a vacinação contra a Covid-19 no município.

Esta semana começará a imunização de novos grupos prioritários, como caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, além da população geral por idade e a continuação da vacinação de grupos prioritários anteriores.

✅ Nesta terça (22) serão imunizados:

🔴 No posto de saúde Vila Didi e Diego Souto, por agendamento, trabalhadores da saúde que tenham 30 anos ou mais.

🔴 Já no posto de saúde Bela Vista serão imunizadas, sem agendamento, pessoas (com 18 anos ou mais) com: comorbidades; deficiência permanente que recebem ou não o BPC; trabalhadores da educação básica (creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio, EJA e profissionalizante) e trabalhadores da educação do Ensino Superior (que atuam no município de Formiga); gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), além de idosos.

🔴 No posto de saúde Souza e Silva serão imunizados, sem agendamento, os profissionais da força de segurança e salvamento.

✅ Na quarta-feira e quinta-feira (23 e 24), começa a imunização de trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso; trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário; caminhoneiros; trabalhadores Industriais e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Para estes grupos a vacinação será por agendamento e assim que for liberado o link, será amplamente divulgado.

✅ Na sexta-feira (25) a Prefeitura começa a vacinação de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades. A vacinação também será por agendamento e tão logo o link seja liberado será amplamente divulgado.

Fonte: Decom