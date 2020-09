Mais um capotamento em decorrência da chuva foi registrado nas rodovias da região.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, na manhã desta terça-feira (22), uma caminhonete GM / D 20 Custom, emplacada em Divinópolis, carregada com mangueiras, seguia pela MG-164, deslocando de Itapecerica para Santo Antônio do Monte.

Na altura do km 240, ainda no município de Itapecerica, ao realizar uma curva, devido a pista molhada, o veículo derrapou no asfalto. O condutor de 53 anos perdeu o controle direcional da caminhonete, que saiu da pista e capotou.

O motorista se feriu levemente, foi socorrido por terceiros e encaminhado para o hospital de Itapecerica.