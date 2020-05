O motorista de uma caminhonete GM/Montana sofreu um acidente no início da noite dessa segunda-feira (18) na BR-354, município de Rio Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar Rodovia (PMRv), o motorista de 44 anos relatou que seguia sentido São Gotardo/Patos de Minas, quando na altura do km 301 perdeu o controle direcional do veículo, que atravessou a pista de rolamento e capotou.

O motorista não se feriu e providenciou um guincho para retirar o veículo do local.

Fonte: Tapiraí TV