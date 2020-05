Uma caminhonete Hilux, conduzida por uma jovem de 24 anos, residente em Arcos, capotou na BR-354, na tarde desse sábado (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo seguia de Formiga para Arcos, sob chuva.

Na altura do km 495, ainda em Formiga, na descida do trevão, ao realizar uma curva, devido a pista molhada, o veículo rodou na pista, saiu do asfalto e capotou.

A condutora sofreu ferimentos leves, contudo, recusou atendimento médico.