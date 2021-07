Na madrugada deste domingo (11), uma caminhonete com placas de Pimenta colidiu contra um barranco na altura do km 210 da MG-050.

O condutor natural de Pimenta, sem idade informada, estava sozinho no veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido ao impacto, o motorista fraturou o pé e foi socorrido pelo Samu.

Fonte: Corpo de Bombeiros