Da Redação

Uma caminhonete que havia sido furtada em Formiga no dia 30 de agosto deste ano foi recuperada nessa sexta-feira (27), por policiais rodoviários.

Durante patrulhamento pela MG 170, no município de Pimenta, os militares de Formiga visualizaram dentro de um buraco, localizado às margens do KM 129, nas proximidades da ponte de Santo Hilário, uma caminhonete VW/Amarok, sem placas, acidentada.

Foi realizada uma pesquisa minuciosa por meio do número do chassi do veículo, sendo verificado que a caminhonete havia sido emplacada em Formiga e havia sido levada há quase um mês durante um assalto ocorrido na cidade.

O veículo foi removido para o pátio do guincho credenciado para ser devolvido para o proprietário.